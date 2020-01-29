Адвокаты Трампа завершили представление своих аргументов

Адвокаты президента Дональда Трампа завершили представление своих аргументов в разбирательстве по импичменту в Сенате обращением о скорейшем оправдании.

Заявив, что «пришло время покончить с этим», адвокаты Трампа отмахнулись от взрывоопасных утверждений бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона касательно поведения президента и обвинили демократов в попытке вмешаться во вторую предвыборную кампанию Трампа.

После этого республиканские сенаторы провели совещание за закрытыми дверями, на которых обсуждали вызов свидетелей, включая Болтона, однако на выходе они сообщили, что никакой резолюции по этому вопросу не принято.

Для вызова свидетелей необходимо, чтобы эту инициативу поддержали не только 47 демократов и независимых, но и четыре республиканца.

По данным New York Times, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заявил участникам совещания, что в данный момент он не располагает голосами, необходимыми для блокирования предложения демократов о вызове свидетелей, так как некоторые республиканцы пока не пообещали, что будут голосовать против.

Республиканский сенатор Джон Баррассо заявил журналистам, что общее мнение на совещании было в духе «мы услышали достаточно, и пора переходить заключительному голосованию по вердикту». Однако другие республиканцы заявили, что результаты голосования неясны, и что решение будет принято не раньше пятницы.

Республиканский сенатор Кевин Крамер, консервативный защитник Трампа, выступающий против вызова свидетелей, заявил, что республиканцы «в основном занимают единую позицию».

«Я практически уверен, что она не единодушная. Но я не знаю, каковы цифры», – сказал он.

Юристы Трампа попытались принизить важность рукописи неопубликованной книги Болтона, которая описывает центральную роль Трампа в кампании давления на Украину с целью заставить Киев провести расследование в отношении демократа Джо Байдена – одного из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в этом году выборах.

Выступая во вторник, один из адвокатов Трампа Джей Секулоу сказал 100 сенаторам, действующим сейчас в роли присяжных заседателей: «Мы абсолютно уверены в нашей позиции, согласно которой не было никакой “услуги за услугу”», имея в виду просьбу Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому об открытии расследования в отношении Джо Байдена.

Секулоу заявил, что Трамп руководствовался «надлежащим правительственным интересом» в расследовании возможной коррупции, когда попросил Киев открыть расследование в отношении Джо Байдена и работы его сына Хантера в украинской энергетической компании Burisma.

«Он знал, о чем он говорил. Неверно утверждать, что он не действовал в национальных интересах», – сказал Секулоу, имея в виду телефонный разговор, который состоялся между Трампом и Зеленским 25 июля.

Во время третьего и заключительного дня представления аргументов защиты, Секулоу заявил, что президент должен быть оправдан по обеим статьям импичмента. Демократы обвиняют Трампа в злоупотреблении президентской властью и препятствовании работе Конгресса.

«Эти статьи должны быть отклонены. Этого требует Конституция. Этого требует закон», – заявил юрист.

Пэт Сиполлоне, юрисконсульт Белого дома, в завершение слушаний сказал, что «это шоу должно закончиться сейчас же, как можно скорее».

«Ничто в откровениях Болтона, даже если это правда, не поднялось до уровня злоупотребления властью или проступка, за который президенту можно объявить импичмент», – заявил вечером в понедельник знаменитый адвокат Алан Дершовиц.

В пятницу в Сенате пройдут четырехчасовые дебаты по поводу вызова Болтона для дачи показаний при помощи повестки. Кроме того, демократы настаивают на вызове свидетелей, которые знали о действиях Трампа в отношении Украины, и на предоставлении документов, которые сейчас находятся в распоряжении Белого дома и федеральных ведомств.

Республиканцы, поддерживающие Трампа, не считают Болтона свидетелем, чьи показания заслуживают доверия.

«Я думаю, на данный момент, если вы хотите выслушать Джона Болтона, то вы должны себя спросить: является ли он незаинтересованным лицом? Держит ли он нейтралитет? Или же он очень несчастлив – недовольный уволенный сотрудник, у которого теперь есть мотив, многомиллионный мотив для разжигания ситуации?» – говорит сенатор Рэнд Пол.

В течение двух последующих дней у сенаторов будет 16 часов на вопросы к юристам Трампа и менеджерам по импичменту, которые во время разбирательства выступают в роли адвокатов и прокуроров соответственно.

Для отстранения Трампа от власти требуется получить как минимум две трети голосов в Сенате. Учитывая, что республиканцы контролируют верхнюю палату, и никто из представителей партии не поддержал импичмент, президент, скорее всего, будет оправдан.

Рукопись Болтона напрямую противоречит версии событий в изложении Трампа. Как сообщает New York Times, экс-советник Белого дома пишет, что президент говорил ему, что он хочет заморозить военную помощь Украине в размере 391 миллиона долларов, если Киев не начнет расследований в отношении демократов, включая Байдена и его сына Хантера Байдена.

Секулоу заявил сенаторам, что импичмент – «это не игра с утечками и рукописями с неясными источниками».

«К сожалению, это политика», – добавил он.

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