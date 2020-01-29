Автоновости: FAW привезет новые кроссовер и седан в Россию

Известный китайский автопроизводитель FAW намерен к осени 2020 года начать продажи на рынке РФ одновременно двух новинок.

В частности, в скором времени местные покупатели смогут ознакомиться с обновленным кроссовером FAW X60, а также усовершенствованным седаном. Напомним, на данный момент в РФ представлены всего две модели китайского бренда – это кроссоверы Besturn Х80 и Besturn Х40.

В минувшем году именно первая и моделей смогла завоевать порядка 70 процентов продаж от общей доли китайской марки. Производитель возлагает большие надежные на новинки, которые должны существенно увеличить общий спрос на технику марки FAW, которая претендует на более высокие позиции среди китайских брендов.

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