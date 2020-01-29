Автоновости: SEAT представил новую генерацию хетчбэка Leon

Состоялась презентация обновленного испанского хетчбэка Seat Leon, который доступен в кузове универсал и хетчбэк.

В свою очередь, дизайнеры постарались усовершенствовать внешний вид автомобиля таким образом, чтобы можно было опираться на молодую часть автолюбителей. В частности, изменения коснулись формы капота, решетки радиатора, а также задних фонарей. Кроме того, на кузове установлены дополнительные накладки.

В салоне применили некоторые схожие детали от популярных моделей Volkswagen Golf и Skoda Octavia. На передней панели установлен 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Под капотом новинки установлен 1-литровый мотор на 110 л.с. мощности. Также появится улучшенная модель с 2-литровым агрегатом на 190 л.с. мощности.

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