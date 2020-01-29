В ПАСЕ указали на выполнение Россией рекомендаций после возвращения в ассамблею

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердил выполнение Россией ряда рекомендаций после возвращения в организацию и отмечает прогресс в выполнении Минских соглашений, говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации.

«Ассамблея отмечает, что за последние полгода после возвращения РФ в ассамблею она также выполнила некоторые рекомендации, включенные в резолюцию 2292 (2019) (о возвращении российской делегации в ПАСЕ)», – говорится в проекте резолюции, передает ТАСС.

В документе, который был одобрен комитетом во вторник и будет рассмотрен на заседании ассамблеи в среду, приводится конкретный пример позитивной динамики со стороны Москвы, которая принимала участие в так называемых обменах заключенными и вместе с Украиной готовится провести новые. Особо отмечается, что «в том числе был возвращен один человек, которого разыскивали в связи со крушением рейса MH17», что вновь подтверждает выполнение Россией одного из требований июньской резолюции – «полностью и безоговорочно сотрудничать с Совместной следственной группой и прокуратурой Нидерландов по крушению Boeing над Донбассом с целью привлечь виновных к ответственности».

«Касательно финансовых обязательств перед Советом Европы, РФ заплатила все положенные взносы в бюджет и по частичным соглашениям. Невыплаченные проценты станут отдельным поводом для обсуждения на заседании Комитета министров Совета Европы», – отмечается в документе.

В связи с этим ассамблея «не считает возможным применить правила (регламента) 8.2.а и 8.2.b (предусматривающие оспаривание полномочий в связи с нарушением базовых принципов Совета Европы или невыполнением обязательств) и постановляет ратифицировать полномочия делегации РФ».

Ранее Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что доклад комитета Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.

До этого ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. Толстой заявил, что российская сторона покинет ассамблею, если ее полномочия ограничат.

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