В челябинской школе ввели карантин после смерти ученицы от гриппа

Школу № 94 в Металлургическом районе Челябинска закрыли на карантин. В ней училась 13-летняя девочка, которая попала в больницу с высокой температурой и через несколько часов скончалась, сообщили СМИ.
«В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс для обучающихся первых-одиннадцатых классов с 29 января по 4 февраля по причине заболеваемости ОРВИ 26% обучающихся от общего количества детей в школе. Введение карантина согласовано с Роспотребнадзором», – передает 74.ru сообщение школы.
Девочка училась в школе №94, которая находится на Шоссе Металлургов.
13-летняя школьница умерла в больнице вечером 24 января. Одноклассникам объявили о том, что она скончалась после того, как заболела гриппом.
Следственный комитет проверяет обстоятельства трагедии.
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