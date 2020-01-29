В челябинской школе ввели карантин после смерти ученицы от гриппа

29.01.2020, 8:12, Новости дня

Школу № 94 в Металлургическом районе Челябинска закрыли на карантин. В ней училась 13-летняя девочка, которая попала в больницу с высокой температурой и через несколько часов скончалась, сообщили СМИ.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс для обучающихся первых-одиннадцатых классов с 29 января по 4 февраля по причине заболеваемости ОРВИ 26% обучающихся от общего количества детей в школе. Введение карантина согласовано с Роспотребнадзором», – передает 74.ru сообщение школы.

Девочка училась в школе №94, которая находится на Шоссе Металлургов.

13-летняя школьница умерла в больнице вечером 24 января. Одноклассникам объявили о том, что она скончалась после того, как заболела гриппом.

Следственный комитет проверяет обстоятельства трагедии.



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