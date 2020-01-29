Наука: Чумная палочка одного вида смогла выжить в Европе на протяжении 300 лет

Немецкие ученые исследовали останки умерших от чумы людей, датированные XIV – XVII веками и обнаружили, что все они были носителями одного и того же вида чумной палочки Yersinia pestis.

Таким образом ученые предполагают, что как минимум один вид чумной палочки, который проник в Европу в XIV веке сохранился как минимум до XVII века. Результаты опубликованы в PloS ONE.

Ранее ученые доказали, что чумная палочка была эндемичной для жителей Евразии еще 5.000 лет назад. Также уже было известно, что Y. pestis была виновницей двух пандемий чумы в Европе, случившихся с разницей 800 лет. После второй вспышки пандемии, названной Черной смертью (1346 — 1353), чума возникала в разных странах Европы на протяжении почти 300 лет. В связи с этим появляется вопрос, каким образом эпидемия могла продолжаться так долго. Согласно одной гипотезе, чумная палочка периодически проникала в Европу из Центральной Азии по «Шелковому пути» и заражала европейцев. По другой гипотезе, бактерия сохранялась на Европейском континенте в неизвестном хозяйском организме, например во вшах. В последнем случае у людей в разных частях Европы, живших в разное время должен встречаться либо один и тот же вид, либо очень похожие виды чумной палочки. Если же верна первая гипотеза, ученые смогут найти Y. pestis разных видов.

Чтобы подтвердить одну из гипотез, авторы работы проанализировали ДНК чумной палочки, найденные в захоронениях, находившихся в 500 километрах друг от друга. Останки жертв чумы, найденные в захоронениях, датировались XIV и XVII веками, то есть началом и концом эпидемий чумы. Кроме того, исследователи сравнили полученные данные с данными анализа ДНК Y. pestis из других захоронений в Европе.

Для анализа ученые использовали метод однонуклеотидного полиморфизма, который позволяет достоверно определить местонахождение определенного вида бактерии на филогенетическом древе Y. pestis. Всего были проанализированы останки восьми жертв чумы, в пяти их которых был найден один и тот же вид чумной палочки. Останки четырех человек из массового захоронения в южной Германии исследователи датировали 1348 — 1350 годами. Останки пятой жертвы чумы были найдены на северо-востоке Германии и датированы 1618 — 1648 годами. Кроме того, чумная палочка того же вида была найдена ранее в останках из захоронений в Англии и во Франции, также датированных 1348 — 1350 годами.

Захоронение в северо-восточной Германии 1618 — 1648 годов

По словам ученых гипотезы о «привозной» и «хранившейся» бактериях могут и не противоречить друг другу, возможно Y. pestis несколько раз завозили из Азии и в то же время какие-то виды бактерий сохранялись в Европе.

Вторая пандемия чумы, известная как Черная смерть случилась в Европе в 1346 — 1353 годах. Болезнь охватила весь континент и позднее перекинулась на островные государства. По разным оценкам во время пандемии погибло от 30 до 50 процентов населения Европы. Впоследствии вспышки чумы возникали в разных странах Европы с периодичностью 15 — 30 лет и продолжались до середины XVII века.

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