Число умерших от коронавируса в Китае превысило 100 человек

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигло 106. Известно о почти 1300 новых случаях заболевания, сообщают информационные агентства со ссылкой на китайские власти. Общее число подтвержденных случаев заболевания превысило 4,5 тысячи по всей стране. Центром распространения коронавируса признали город Ухань в провинции Хубэй. В этой провинции, по данным российских дипломатов, находятся 140 граждан России. 17 китайских городов закрыты на карантин.

Случаи заболевания зафиксированы более чем в десяти странах. Стремительное распространение инфекции вызывает беспокойство властей многих государств.

Большинство пограничных пунктов пропуска на российском Дальнем Востоке приостановили работу до 1 февраля. В Приморском крае сейчас действуют только железнодорожные пункты пропуска, автомобильные не работают. Авиакомпании «Якутия» и Nordstar отменили рейсы в Китай и вывозят с китайских курортов уже отдыхающих там туристов.

Госдепартамент США призвал американцев по возможности воздержаться от поездок в Китай.

Канада ограничилась рекомендацией не ездить в провинцию Хубэй, с которой началось распространение заболевания.

Малайзия запретила въезд туристам из этой провинции.

Монголия в качестве меры предосторожности уже закрыла границу с Китаем. Те же меры предприняли власти Кыргызстана.

Казахстан приостановил с Китаем железнодорожное сообщение: два пассажирских поезда: «Урумчи – Алматы-2» и «Алматы-2 – Нур-Султан – Урумчи» будут временно отменены.

Власти Германии и Франции изучают возможности для эвакуации своих граждан из Уханя.

В то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет $10 млн на борьбу с новым коронавирусом. Половина этой суммы предназначена для Китая. Деньги пойдут в числе прочего на мероприятия по выявлению заболевших, разработку методов лечения и вакцин. Остальные 5 млн предназначены центрам по предотвращению заболеваний в государствах – участниках Африканского союза.

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