Суд оштрафовал Навального за отказ удалить расследование о поставках продуктов для Росгвардии

Мировой судья оштрафовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на пять тысяч рублей за отказ удалить и опровергнуть расследование о поставках продуктов для Росгвардии. Информация о штрафе опубликована на сайте мировых судей Москвы, сообщает «МБХ медиа».

Решение вынесли в конце декабря по требованию Федеральной службы судебных приставов, которая установила, что Навальный не удалил сведения, опубликованные в статье «Картошечка Росгвардии» и в видео «Кто из них объедает Росгвардию?». Навальный обжаловал постановление о штрафе.

В августе 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что продукты для бойцов Росгвардии закупаются по сильно завышенным ценам. Конечными бенефициарами аферы, по мнению авторов расследования, могли быть либо тогдашний премьер России Дмитрий Медведев, либо люди из его ближайшего окружения – владельцы единственного поставщика продуктов, крымского мясокомбината «Дружба народов».

Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал расследование «оскорбительными, клеветническими размышлениями» и вызвал Навального на дуэль. «Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию, – сказал тогла Золотов. – Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную».

В декабре 2018 года Золотов подал к Навальному иск о защите чести и достоинства и хотел взыскать с Навального 1 млн рублей.

Арбитражный суд в феврале 2019 года удовлетворил иск мясокомбината к Навальному с требованием удалить с сайта политика текст расследования, а также опровергнуть опубликованную информацию. В Росгвардии также предложили засекретить список их госзакупок.

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