Наука: Биологические часы управляют коллагеном

Сильно невыспавшийся человек выглядит усталым: у него сонные глаза, он одновременно заторможен и раздражителен, он забывает, что нужно сделать, медленно двигается и т. д.

Кроме того, невыспавшийся человек выглядит плохо, скажем так, с косметической точки зрения. И одна из причин тут может быть в том, что из-за плохого сна начались проблемы с коллагеном.

Белок коллаген почти также на слуху, как гемоглобин – косметологи не устают напоминать нам, что молодость и здоровье кожи зависит от коллагена. Надо сказать, что от него зависит молодость и здоровье не только кожи, а вообще много всего, поскольку коллаген – один из главных компонентов межклеточного матрикса, особой субстанции, которая окружает клетки, организует их в пространстве, помогает оставаться на своих местах.

Межклеточный матрикс структурирует живую ткань и помогает клеткам обмениваться молекулярными сигналами. Хотя клетки могут соединяться друг с другом напрямую, с помощью специальных белков, роль матрикса это ничуть не умаляет. Кроме того, в каждом нашем органе есть соединительная ткань, которая служит опорой для других тканей, защищает их и питает. Без длинных упругих молекул коллагена ни соединительная ткань, ни межклеточный матрикс не смогут выполнять свои функции.

При этом молекулы коллагена обычно соединяются вместе подобно тому, как нитчатые пряди, соединяясь, образуют верёвку. Получаются коллагеновые фибриллы, разные по толщине. Более толстые, около 200 нм в диаметре, образуются в юности, примерно до 17 лет, и остаются с нами на всю жизнь. Более тонкие фибриллы, около 50 нм в диаметре, то появляются, то исчезают. Тонкие фибриллы портятся из-за неизбежной нагрузки, из-за растяжений и сжатий ткани (и из-за других воздействий); им на замену клетки синтезируют новые порции коллагена.

Исследователи из Манчестерского университета обнаружили, что обновление этих скоропортящихся фибрилл подчиняется суточным ритмам. В статье в Nature Cell Biology говорится, что клетки синтезируют проколлаген (белок-предшественник коллагена) ночью, а днём он оказывается вне клетки, где и складывается в тонкие фибриллы; при этом утилизация вышедших из строя фибрилл тоже подчиняется суточным ритмам. (Поскольку эксперименты ставили с мышами, которые, как известно, животные ночные, то, очевидно, синтез коллагена происходит у них во время бодрствования, а формирование новых фибрилл – во сне).

Если у мышей отключали механизм, управляющий суточными ритмами, то нарушалась и последовательность молекулярных процедур с фибриллами – то есть синтез коллагена, разбор старых фибрилл и сборка новых. Тонкие фибриллы существуют не сами по себе, а в комплексе с «пожизненными» толстыми, и из-за нарушенных биологических часов комплексы фибрилл получались с аномалиями. То есть суточные ритмы нужны ещё и для того, чтобы поддерживать коллагеновую сеть в должном состоянии.

Можно предположить, что наш скверный внешний вид от регулярного недосыпа появляется как раз из-за проблем с коллагеном в коже – ведь когда мы плохо или мало спим, мы идём против собственных биологических часов, что не может не сказаться на тех процессах, которые от этих часов зависят. Впрочем, прежде чем утверждать, что недосып прямо сильно портит коллаген в нашей коже, нужно провести дополнительные исследования, и не только на мышах.

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