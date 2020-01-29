Курс гривны к доллару ослаб до 24,72 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 29 января.
Курс гривны к доллару США снизился на 12 копеек – с 24,60 грн/$ до 24,72 грн/$.
Гривна к евро ослабла на девять копеек – с 27,12 грн/€ до 27,21 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,92 грн / 10 руб до 3,95 грн / 10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В городском округе Люберцы пьяный мужчина устроил стрельбу на железнодорожных путях. Инцидент произошел в поселке Красково. Информации о пострадавших пока не поступало. Правонарушителя задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: О проблемах призывной кампании / 7 декабря
- Скончался на месте: в Москве иномарка сбила пенсионера / 16 декабря
- Многоцелевые мины нового поколения создадут в РФ к концу 2020 года / 16 декабря
- «Прерывалось три раза»: что сказал Путин, проехав на поезде по Крымскому мосту / 23 декабря
- Мнение: Приоритет нижнего спикера / 15 января
- Мнение: Письмо: «Все это выглядит жалко и нелепо» / 17 января
- Ученые: Форма пупка может рассказать о здоровье человека / 18 января
- Наука: Кризис среднего возраста: возможно, найдена главная причина старения человека / 15 декабря