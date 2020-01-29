Курс гривны к доллару ослаб до 24,72 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 29 января.

Курс гривны к доллару США снизился на 12 копеек – с 24,60 грн/$ до 24,72 грн/$.

Гривна к евро ослабла на девять копеек – с 27,12 грн/€ до 27,21 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,92 грн / 10 руб до 3,95 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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