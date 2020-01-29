«Проект» нашел у замглавы администрациии президента Кириенко недвижимость на Рублевке на 1 млрд рублей

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко (именно он отвечает за всю внутреннюю политику) владеет недвижимостью на Рублевке в коттеджном поселке «Ландшафт», сообщает издание «Проект». Элитный поселок, в котором действует пропускная система и есть вооруженная охрана, построила компания «Система-Галс», чьим бенефициаром был олигарх Владимир Евтушенков, а находится он на территории рекреационного комплекса «Подушкинский лес».

Кириенко в «Ландшафте» принадлежит участок площадью более 7 тысяч кв. м. На его территории есть жилой дом площадью 700 кв. м, а также спортивный комплекс и дом охраны – всего недвижимости на 1500 тыс. кв. м. Аналогичные участки в поселке сейчас стоят от 900 млн (более $14 млн) до 1,7 млрд рублей (более $27 млн).

Замглавы АП арендует в том же месте лесной участок площадью 5 тыс. кв. м. Управление земельного надзора Росреестра в сентябре прошлого года обследовало участок и обнаружило, что Кириенко занял его фактически самовольно (отчет о проверке и нарушении по статье ст. 7.1 КоАП РФ – «Самовольное занятие земельного участка» был опубликован на сайте Росреестра). Также чиновник возвел на лесном участке две небольшие постройки, которые не похожи на временные, разрешенные по закону, хотя на землях лесного фонда это делать запрещено.

Участок на Рублевке принадлежит Кириенко с 2002 года, когда он был еще полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Он почти всю жизнь проработал на госслужбе и лишь в 1990-е годы недолго занимался бизнесом. По соседству с чиновником живут полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов (площадь его участка составляет 6,2 тыс. кв. м и дом в тысячу кв. м) и миллиардер Самвел Карапетян, № 29 в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Также в «Ландшафте» недвижимость есть у жены бывшего главы ФСО Евгения Мурова, муниципального депутата Москвы и сестры Олега Дерипаски Виктории Бражник, у бизнесмена Владимира Евтушенкова и других крупных бизнесменов и чиновников.

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