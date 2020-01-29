Прокурор запросил 40 пожизненных сроков для обвиняемого в стамбульском теракте узбекистанца

На суде в Стамбуле прокурор запросил 40 пожизненных сроков для Абдулкадира Машарипова, который обвиняется в организации и проведении теракта в стамбульском ночном клубе в 2017 году. Тогда погибли 39 человек.

Если суд признает Машарипова виновным, его приговорят к 15 годам лишения свободы по обвинению в членстве в вооруженной террористической группе, а также к 2370 годам за убийство 39 человек.

В обвинительном заключении упоминаются 58 подозреваемых, 18 из них находятся под стражей, еще восьмерых прокуроры рекомендовали оправдать. В списке – жена Машарипова Зарина Нуруллаева, а также предполагаемые соучастники Ильяс Мамашарипов, Абдуррауф Серт и Али Жамил Мохаммед, которых прокуроры называют «вдохновителями заговора».

Его подозревают в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь на 1 января 2017 года. Вооруженный автоматической винтовкой мужчина застрелил полицейского, который охранял клуб, ворвался в помещение, где находились более 700 посетителей, и открыл огонь по толпе. Погибли 39 человек, в том числе 27 иностранцев, еще 69 были ранены.

Машарипов родился в 1983 году, знает турецкий, арабский и русский языки и, по версии турецкой полиции, проходил спецподготовку в Афганистане.

В Турцию Машарипов въехал в январе 2016 года с женой и двумя детьми, и полиция не исключает, что это было сделано нелегально, через восточную границу страны. Тогда предполагаемый стрелок снял квартиру в городе Конья в провинции Анатолия. Позже он снял дом в районе Бачакчешир, а затем сменил еще одну или две квартиры.

По версии полиции, вплоть до 15 декабря 2017 года стрелок и его сообщники в Турции разрабатывали план нападения на ночной клуб.

После теракта стрелку удалось ускользнуть из ночного клуба и уехать на такси. Однако, по версии полиции, он оставил в клубе куртку, в которой у него были деньги, это и стало основной зацепкой для полиции.

Первому таксисту, в чью машину сел предполагаемый стрелок после теракта, он сказал, что у него нет денег и за него заплатит его друг. Этот таксист высадил пассажира, опасаясь, что денег с него не получит.

После этого предполагаемый преступник поймал другую машину. На ней он вернулся в район Зейтинбурну и попросил таксиста его подождать, пока он возьмет деньги у знакомых. За деньгами он пошел в уйгурское кафе на улице Шуаийп Сефероглу. Мужчина разбудил спящих работников этого кафе, взял у них деньги и оплатил поездку в такси.

Свидетельства таксистов позволили составить портрет стрелка. Поймать подозреваемого удалось благодаря записям с камер наблюдения: были исследованы порядка 7200 часов записей с улиц Стамбула и других городов.

Полиция после опубликовала селфи Машарипова, которое он сделал на площади Таксим, и рассказала о том, что он уйгур по национальности. Это привело в Турции к всплеску недовольства и ксенофобии по отношению к мигрантам из Центральной Азии, в том числе Кыргызстана, Узбекистана и районов, где проживают уйгуры. Один мигрант из Туркменистана даже был избит, когда люди на улицах приняли его за террориста.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперты увидели в объединении очередной спойлер власти Писатель Захар Прилепин преобразует созданное им национал-патриотическое движение «За правду» в партию. Как стало известно, учредительный съезд партии состоится 1 февраля. «За правду» в формате общественного движения было создано в октябре прошлого года. Уже тогда Прилепин отмечал, что намерен трансформировать его в партию, однако заявлял, что эта задача […]