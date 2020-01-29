Медики назвали 5 заблуждений в правилах ЗОЖ

29.01.2020, 8:05, Разное

По словам медиков, привычные правила ЗОЖ требуют поправки, так как формируют неверное о нем представление у большого количества людей. Специалисты озвучили 5 ошибок, к которым отнесли зарядку по утрам.
После проведенных экспериментов эксперты отметили, время дня для спортивных занятий не имеет значения, а важна сама нагрузка на организм. Медики также опровергли необходимость ежедневно проходить 10 тысяч шагов, так как это число не имеет ничего общего с потребностями и состоянием человека. Она является одним из ходов маркетологов для распространения шагомеров среди потребителей. Кроме этого, специалисты разрушили миф о важности выпивать 2 литра воды в течение дня. Как показали результаты исследований, каждая личность имеет свою норму употребления жидкости в день, зависящую от состояния здоровья и присутствия хронических болезней.

В список заблуждений в правилах ЗОЖ попали антисептики. Эффект от них является краткосрочным, а еще их прием может негативно сказаться на состоянии кожи. Медики рекомендуют пользоваться хозяйственным мылом, которое способно сохранить полезную микробиоту.



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