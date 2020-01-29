«Не гении»: Маргарита Суханкина объяснила решение отдать приемных детей в обычную школу

Маргарита Суханкина реализовала себя как мать, усыновив семь лет назад двоих воспитанников детского дома. Сына Сережу и дочь Леру певица отдала в обычную школу, поскольку считает их не гениями, а обычными хорошими детьми.

Суханкина не намерена делать из дочери и сына академиков. Дети артистки всесторонне развиты, но она не может назвать их способности выдающимися. Знаменитость мечтает, чтобы Лера и Сережа освоили общеобразовательную программу, научились дружить, решать конфликты и выросли хорошими людьми. Певица контролирует, с кем общаются ее наследники, чтобы оградить их от плохой компании.



Дети звезды посещают обычную школу и занимаются дополнительно. Сын Суханкиной проявляет творческие способности, учится игре на фортепиано, но ему легко даются и точные науки, у дочери были проблемы с русским языком, трудно давалось письмо, поскольку она – левша. Девочка легко запоминает стихи и, возможно, пойдет по стопам матери. Сейчас же страсть Леры – лошади.

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