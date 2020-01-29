Роскачество выявило нарушения в школьной форме

Роскачество обнаружило нарушения качества школьной формы, продающейся на вещевых рынках и в торговых комплексах, сообщили в организации.
Роскачество проверило школьные пиджаки для мальчиков 21 торговой марки на основные показатели безопасности, которые влияют на гигиенические свойства изделия. Товары были куплены в августе, место производства – Китай, Вьетнам и Турция, закупочная стоимость – от 1 тыс. 300 до 8 тыс. 790 рублей, передает РИА «Новости».
Одежда шести торговых марок соответствовала необходимым требованиям по качеству и безопасности, а в продукции девяти торговых марок эксперты выявили несоответствия информации в маркировке по составу, в восьми торговых марках обнаружены нарушения по показателю воздухопроницаемости.
В двух случаях был выявлен контрафакт: среди закупленных товаров фигурировали ТМ Gucci и Bilionaire, стоимостью более 5 тыс. рублей. Но в ходе последующей проверки Роспотребнадзором продавцов контрафакта обнаружить не удалось.
«Исправить ситуацию возможно, если производители более тщательно будут подходить к выбору контрагентов по сертификации и поставкам сырья, усилят входной контроль и по итогам внутренних проверок доведут дело до отзывных кампаний, будут возвращать некачественные ткани, мотивируя поставщиков таким образом быть более добросовестными. Для родителей спасение – проверять сертификаты товаров на сайте Росаккредитации. Если продавец отказывается предоставить сертификат или сертификат имеет статус отмененного – от покупки лучше воздержаться», – приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.
Напомним, ранее Роскачество назвало пять правил безопасных покупок в интернете.
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Последнее: Центральный банк России опубликовал последние данные о торгах на Московской бирже. Зарубежные валюты укрепляют свои позиции после недавнего падения. Утром в среду доллар и евро выросли на пять копеек. Таким образом, курс рубля на сегодня, 29 января, составляет 62,82 за американскую валюту и 69,22 за европейскую.
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