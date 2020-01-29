Боевик в Сирии стал свидетелем подготовки новой провокации «Белых касок»

В плену у подконтрольных Дамаску военных оказался боевик по имени Абу Хамза, ставший свидетелем подготовки новой провокации «Белых касок».
В обязанности боевика входила охрана складов в городе Кафер-Хамра. Абу Хамза рассказал, что недавно стал свидетелем того, как некие «люди из гражданской обороны», то есть «Белые каски», приехали на склад и взяли коробки, а также фрагменты боеприпасов и съемочное оборудование.
«Я не знаю, что хранилось там. Какое-то время назад приехали (люди) на микроавтобусе и загрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование», – сказал Абу Хамза, передает РИА «Новости».
Боевик также рассказал, что после начала боевых действий его забрали на фронт, в район Рашидин-4 на юго-западе города Алеппо, где он воевал за отряд «Джейш Осман». Этот район был ему незнаком, и при отступлении Абу Хамза заблудился и попал в плен.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что в Москве знают о готовящихся новых провокациях в сирийском Идлибе, в которых участвуют «Белые каски».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Центральный банк России опубликовал последние данные о торгах на Московской бирже. Зарубежные валюты укрепляют свои позиции после недавнего падения. Утром в среду доллар и евро выросли на пять копеек. Таким образом, курс рубля на сегодня, 29 января, составляет 62,82 за американскую валюту и 69,22 за европейскую.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Медведев положительно оценил работу правительства под его руководством / 19 января
- Специалисты развеяли основные мифы о работе будущего / 5 декабря
- Ольга Серябкина в БДСМ-образе вызвала бурю эмоций / 8 декабря
- «Абсурд полный»: Лукашенко жестко высказался о союзе с Россией / 5 декабря
- В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки с родителями / 6 января
- Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли блеснула дерзким декольте на светском мероприятии / 22 января
- Медики опровергли 6 научных мифов о здоровье / 26 ноября
- «Сдохнуть ей, малышке»: угрозы дочери Симоньян повергли в шок / 25 декабря