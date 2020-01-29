Боевик в Сирии стал свидетелем подготовки новой провокации «Белых касок»

В плену у подконтрольных Дамаску военных оказался боевик по имени Абу Хамза, ставший свидетелем подготовки новой провокации «Белых касок».
В обязанности боевика входила охрана складов в городе Кафер-Хамра. Абу Хамза рассказал, что недавно стал свидетелем того, как некие «люди из гражданской обороны», то есть «Белые каски», приехали на склад и взяли коробки, а также фрагменты боеприпасов и съемочное оборудование.
«Я не знаю, что хранилось там. Какое-то время назад приехали (люди) на микроавтобусе и загрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование», – сказал Абу Хамза, передает РИА «Новости».
Боевик также рассказал, что после начала боевых действий его забрали на фронт, в район Рашидин-4 на юго-западе города Алеппо, где он воевал за отряд «Джейш Осман». Этот район был ему незнаком, и при отступлении Абу Хамза заблудился и попал в плен.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии предупредил о подготовке бандформированиями в Идлибской зоне деэскалации провокаций с использованием химического оружия.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что в Москве знают о готовящихся новых провокациях в сирийском Идлибе, в которых участвуют «Белые каски».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Новый министр связи Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, онлайн-доступ к различным данным россиян. С соответствующей идеей министр выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Согласно предложению министра, к 2024 году все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Фонсека просил приобрести игрока «Шахтера» Тайсон в «Рому» / 9 декабря
- Священника, поддержавшего фигурантов «московского дела» отстранили от работы на 5 лет. В епархии назвали это «терапевтической» мерой / 30 декабря
- Новый смартфон Pocophone F2 Lite появился на живых фото / 20 января
- Волынец сообщил, что за трое суток импорт электроэнергии из России вырос более чем в два с половиной раза / 17 декабря
- Российская шхуна столкнулась с корейским судном в Японском море / 1 января
- Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата / 24 января
- Euronews — по оценкам китайских врачей, пик эпидемии коронавируса ещё впереди / 27 января
- В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку / 1 января