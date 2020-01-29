Итальянцы звали эти странные отпечатки Следами Дьявола, но недавно ученые выяснили, что это такое

Вулканы издревле по каким-то причинам привлекли людей, и дело не в том, что вулканическая почва очень плодородна, люди отваживались гулять совсем рядом с вулканами даже тогда, когда земледелие еще не было изобретено. И делали они это не тогда, когда вулкан уже потух, а даже в период его активности, когда он выбрасывал пепел.

Доказательства этому недавно были найдены учеными на склоне вулкана Роккамонфина в Италии.

На самом деле эти "доказательства" в виде окаменевших отпечатков ног давно были у всех на виду и люди знали о них как минимум последние несколько веков, только связывали эти отпечатки не с людьми, а с Дьяволом. Действительно, эти отпечатки крупнее человеческих ног и не похожи на отпечатки лап животных. Поэтому кто, кроме Дьявола, мог их оставить, согласно средневековому мышлению?

Цепочки этих Следов Дьявола (Ciampate del Diavolo) были обнаружены и расчищены археологами лишь в 2001 году. Они были оставлены в ныне окаменевшем вулканическом пепле, когда он был еще горячим и мягким. Некие двуногие существа прошли по нему около 345 тысяч лет назад.

Вулкан Роккамонфина находится на расстоянии всего 60 км от знаменитого Везувия и весь пейзаж в районе этих вулканов завален пеплом и другой вулканической породой. Казалось бы, каждое живое существо во время извержений давным давно бы сбежало из этого района, однако некая двуногая группа прошлась по склону Роккамонфина всего через несколько часов или пару дней после очень сильного выброса пепла.

Ученые не знают в точности, что это были за существа, но уверены в том, что это был какой-то вид древних гоминидов (человекоподобных приматов).

Свежий пирокластический поток (смесь вулканических газов, пепла и обломков пород) достигает температуры 300° С и любой, попытавшийся пройти по нему, будет тут же поджарен. В зависимости от его толщины и пород, поток будет остывать несколько часов или дней, а когда он остынет, он затвердеет.

Когда гоминиды прошли по нему, он был еще мягким и его температура вероятно была не выше 50° С. При этом гоминиды никуда не торопились, как следует из состояния их следов, они шли размеренным ровным шагом.

Всего за время исследования на этом участке было обнаружено несколько многометровых цепочек следов, но недавно расчистили еще 14 новых следов, которые принадлежали как минимум пяти людям. Следы идут неровно, очевидно гоминидам приходилось преодолевать неровности поверхности. Иногда на поверхности окаменевшего слоя видны небольшие следы отпечатков ладоней, что неудивительно, ведь следы идут на площади под углом около 45° и гоминидам приходилось опираться, чтобы не соскользнуть вниз.

Пока неясно, что делали тут эти люди, подвергая себя большой опасности, но по одной из версий они искали тут редкие камни, которые можно найти лишь в зоне активных вулканов. Из этих камней они потом могли бы сделать острые и прочные каменные орудия. Предположительно эти гоминиды были неандертальцами, которые в ту эпоху уже активно заселили район Италии

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новый министр связи Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, онлайн-доступ к различным данным россиян. С соответствующей идеей министр выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Согласно предложению министра, к 2024 году все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах […]