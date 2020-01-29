Два Освенцима. Как Польша и Россия воюют вокруг Второй мировой

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Концлагерь в Освенциме. Иллюстративное фото. ФОТО: Uncredited/AP

На протяжении последних нескольких дней мир отмечал 75-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря Освенцим два раза.

Первый — в прошлый четверг в Иерусалиме, где одним из главных выступающих был президент РФ Владимир Путин. Президент Польши Анджей Дуда — именно на территории польского города Освенцим находился немецкий лагерь — в Израиль не прибыл по принципиальным соображениям.

На втором памятном мероприятии, состоявшемся в понедельник в Польше, единственным выступающим политиком был Анджей Дуда. Владимира Путина в Освенцим не пригласили.

«Конкуренция двух торжественных мероприятий» — именно так оценивают происходящее польские СМИ — происходит на фоне ожесточенного спора между Варшавой и Москвой на историческую тему. Все это — в преддверии старта президентской кампании в Польше.

Освенцим без Путина

«Фальсификация истории Второй мировой войны, отрицание геноцида и Холокоста, а также использование Аушвица для любых целей — это осквернение памяти жертв. Правда о Холокосте не может умереть, правда об Освенциме должна жить так, чтобы это преступление больше никогда не повторилось».

«Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний. К сожалению, сегодня память о войне и её уроки, наследие всё чаще становятся объектом политической сиюминутной, текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. А долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей — защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников».

Первая из этих цитат — из речи президента Польши Анджея Дуды, которую он произнес в понедельник, вторая — из речи Владимира Путина, произнесенной в прошлый четверг. Казалось бы, лидеры говорят об одних и тех же событиях одними и теми же словами. Но обстоятельства сложились так, что два президента даже не присутствуют на одних и тех же памятных мероприятиях, посвященных годовщине освобождения «фабрики смерти» в Освенциме.

В Польше называют основной площадкой поминовения этой даты мероприятие на бывшей территории самого концлагеря. Его участниками стали короли Бельгии, Нидерландов и Испании, а также президенты Австрии, Финляндии, Израиля, Литвы, Латвии, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Швейцарии и Украины.

Россию на торжествах в Освенциме представлял посол в Варшаве Сергей Андреев.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам, что президент РФ не получал приглашения на участие в этом мероприятии.

То, что Путина не приглашали, не отрицают организаторы мероприятия в Освенциме: ранее председатель совета фонда «Аушвиц-Биркенау» Марек Заенц заявил, что конкретных приглашений не получал ни один из присутствовавших в Освенциме лидеров государств.

«Мы решили, что не будем приглашать конкретных лидеров. Мы хотели, чтобы сами политики наивысшего уровня решали, хотят ли они прибыть на торжества в Аушвиц-Биркенау, или для них важно по разным причинам — мы этого не оцениваем — принять другое решение», — сказал он в эфире варшавского радио ТОК FM.

«Это неправда, что Польша не пригласила на торжества Владимира Путина. Это Российская Федерация, так же, как и много других государств, решила, кто будет ее представлять», — подытожил Марек Заенц.

Российский посол Сергей Андреев заявил в Освенциме, что «Польша существует благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне». «Не будь этой Победы, не было бы ни Польши, ни поляков на этой земле», — сказал он.

Польские СМИ, цитируя это заявление, отдельно указывали, что оно было озвучено только в присутствии российских журналистов.

Спор о войне

Памятные мероприятия в Освенциме проходят на фоне длящегося с конца прошлого года польско-российского исторического спора.

В декабре прошлого года Владимир Путин назвал полным бредом резолюцию Европарламента, осуждающую попытки российских властей «обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом», обвинил довоенную Польшу в сотрудничестве с гитлеровской Германией, а польского посла в Берлине того времени Юзефа Липского назвал «антисемитской свиньей».

Польский МИД вызвал посла РФ на беседу, прошедшую, по словам Сергея Андреева, в «жестком, но корректном» тоне. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал на сайте правительства страны заявление, в котором обвинил российского президента в попытках оболгать Польшу и назвал Советский Союз и Третий рейх ответственными за начало Второй мировой войны.

Этот спор не утихает до сих пор. В прошлую субботу историческую тему развил в интервью немецкой газете Bild глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, заявивший, что Путин «привлекает внимание к полякам с целью скрыть причастность своей собственной страны к началу Второй мировой войны и последствия этого факта».

Качиньский добавил, что РФ должна выплатить Польше компенсации — из контекста интервью непонятно, за что именно, однако непосредственно перед этим политик говорил о репарациях, которые Варшава требует от Германии за разрушения, причиненные во время Второй мировой войны.

«Я не думаю, что наше поколение станет свидетелем признания Москвой своей ответственности», — резюмировал Качиньский, добавив, что Польша не откажется от этих требований к РФ и в будущем.

«Качиньский не понимает, что говорит. Какие компенсации, за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране — за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 тысяч жизней. И за восстановление экономики Польши, разрушенной немцами. Польша у нас в неоплатном долгу», — ответил Качиньскому в своем «Твиттере» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иерусалим без Дуды

Заочный спор на историческую тему стал причиной отказа президента Польши Анджея Дуды от участия в другом масштабном мероприятии, которое на днях организовывалось к годовщине освобождения концлагеря Освенцим. Речь идет о Международном форуме памяти жертв Холокоста, прошедшем в минувший четверг в Иерусалиме. Его участниками стали около четырех десятков глав государств, прибывших в Израиль со всего мира. Приглашали туда и Анджея Дуду.

Однако в начале января, когда обмен острыми репликами между Москвой и Варшавой был в самом разгаре, польский президент заявил, что обращался к организаторам форума по дипломатическим каналам с просьбой предоставить ему возможность выступить на мероприятии — как, например, президентам России, Франции и Германии, — однако израильская сторона не пошла ему навстречу.

В итоге Дуда принял решение не ехать на форум» «в знак протеста против исторической несправедливости», а симпатизирующая польской власти пресса начала активно раскручивать месседж о том, что форум в Иерусалиме изначально планировался как «бенефис Путина». В качестве едва ли не главного доказательства этого тезиса использовался тот факт, что главным организатором форума — и, как следствие, человеком, едва ли не лично запретившим Дуде выступить, — был уроженец Москвы, предприниматель Вячеслав (Моше) Кантор, которого польские СМИ называли «близким к Путину олигархом».

Варшавские комментаторы оправдывали отказ Дуды ехать в Иерусалим просто: весьма вероятным выглядит сценарий, при котором Путин, выступая в Иерусалиме, продолжит обвинять Польшу в разжигании Второй мировой войны, а польский лидер, присутствуя в зале, не сможет ему должным образом ответить.

Компромисс, предложенный Кантором, — выступление Дуды не на самом форуме, а на торжественном ужине при участии всех приглашенных высоких гостей, — в Варшаве восприняли как унижение: президенту Польши предлагают выступить «под котлету», написала влиятельная Gazeta Wyborcza.

В итоге Польшу на форуме в Иерусалиме представлял посол этой страны в Израиле, а в Варшаве, по сообщениям местных СМИ, при администрации президента был создан антикризисный штаб, в состав которого вошли неназванные историки и пиарщики, готовые оперативно реагировать на гипотетические обвинения из уст Путина. Сам Анджей Дуда опубликовал в ведущих газетах США, Германии и Франции письмо, в котором заявил: «Правда о Холокосте не должна умереть. Ее нельзя извращать и использовать в каких-либо целях».

Спокойное, лишенное любых упреков в адрес Польши выступление Владимира Путина на форуме в Иерусалиме вызвало в Варшаве дебаты на тему того, не сделал ли Анджей Дуда ошибку, отказавшись от поездки в Израиль.

«Антикризисный штаб, созванный президентом и премьером, внимательно анализирует отсутствие любых упоминаний о Польше в речи Путина в Иерусалиме. Продолжается прослушивание записи, включенной задом наперед», — иронизировал после окончания спича президента РФ журналист Витольд Гловацкий.

«Президент Дуда мог смело ехать в Иерусалим. Но об этом стало известно только после речи президента России», — констатировал журналист Павел Вроньский.

«Спокойно, сейчас напишут, что Путин нас испугался, и это большой успех [польской] дипломатии», — шутил пользователь «Твиттера» Doktor Blumental.

И действительно, соратники польского президента хвалили его за прозорливость и постфактум поддерживали его решение не ехать в Израиль.

«Владимир Путин получил по рукам. И очень хорошо, что президент Дуда не принял участие в этих торжествах, потому что если бы он там был, вероятно, Путин пробовал бы и дальше это использовать… Если бы прозвучали такие заявления, как раньше, и президент Дуда ничего не мог бы сказать, занять какую-то позицию, отвергнуть эту ложь, это бы унизило польский народ. Я очень удовлетворен, что президент Дуда предугадал, какие могут быть последствия его участия в этих торжествах», — заявил член польского парламента от правящей партии «Право и справедливость» Ян Кантхак.

Парад и выборы

Тем временем и в Москве, и в Варшаве продолжающаяся российско-польская дискуссия на тему Второй мировой войны остается важной составляющей внутриполитического нарратива.

Владимир Путин объявил 2020-й годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На парад, который состоится в Москве 9 мая, Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона российский президент пригласил еще в июне прошлого года, на саммите «Большой двадцатки».

Парад обещает стать доказательством того, что Россия, находящаяся под санкциями и исключенная из «Большой восьмерки», является одним из ключевых игроков в современном мире.

В мае состоится важное политическое событие и в Польше: там пройдут президентские выборы, фаворитом которых считается нынешний глава государства.

Бывший министр иностранных дел Польши, ныне депутат Европарламента от правящей партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский считает, что дипломатический спор, вызванный словами Путина о роли Польши в развязывании Второй мировой войны, — это способ, которым РФ хочет вмешаться в предстоящую президентскую кампанию.

«Путин предсказуем до боли. Я убежден, что он захочет вмешиваться в избирательную кампанию и в нашу внутреннюю политику… Везде, где Путин будет иметь возможность и обстоятельства навредить нам, — он это сделает», — сказал Ващиковский.

Впрочем, некоторые польские публицисты считают, что нынешнюю ситуацию вполне может использовать в своих целях и сам Анджей Дуда.

Журналистка Gazeta Wyborcza Доминика Веловейская считает, что, отказавшись от поездки в Иерусалим, Анджей Дуда стремился заручиться поддержкой избирателей крайне правой партии «Конфедерация», которые, как считается, предубежденно относятся к Израилю и евреям.

«Но сиюминутный предвыборный интерес президента Дуды в этом случае противоречит долгосрочному интересу Польши», — предостерегает она.

В свою очередь, Витольд Юраш с портала onet.pl пишет, что избиратель в Польше, как и в большинстве других стран, очень слабо интересуется иностранной политикой, однако сторонники и правящей партии, и оппозиционеры обладают развитым чувством национального достоинства.

«Чтобы Анджей Дуда выиграл от пропагандистской войны с Россией, поляки должны увидеть в нем защитника национального достоинства. Политически выиграет не тот, кто предложит более разумный выход [из кризиса] — это мало кого интересует, а тот, кто будет с большим рвением защищать [национальное] достоинство», — пишет он.

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