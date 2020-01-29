Удивительная прижизненная и посмертная история грабителя-неудачника Элмера Маккерди

В 1976 году съемочная группа Universal Studios прибыла для работы в Парк развлечений Пайка, находившийся в Лонг-Бич, штат Калифорния. Они должны были снять там эпизод популярного в те годы фантастического телесериала "The Six Million Dollar Man".

Главный герой сериала был человек по имени Стив Остин, у которого была бионическая рука, а в парке снимался эпизод с ним в доме с декорациями в стиле Хэллоуина. Этот дом был увешан различным пугательным реквизитом вроде призраков из белой ткани, мумий из папье-маше, скелетов из картона и тд.

В какой-то момент один из членов съемочной группы заинтересовался особенно реалистичным реквизитом — высохшим до состояния мумии телом человека, висящим в петле. Когда он подошел к этой мумии и дотронулся до ее руки своей рукой, то внезапно конечность реквизита оторвалась и осталась в руке человека.

Видимо это какой-то дешевый и ломкий реквизит, подумал техник и начал было думать над тем, как обратно приделать оторванную руку, но потом вдруг увидел, что в месте отрыва виднеется кость и куски высохших мышц и что они вполне себе похожи на настоящие.

Очень быстро выяснилось, что висящее в петле мумифицированное тело это самое настоящее человеческое тело, а не поделка из картона. И был большой шум с привлечением полиции, которая первоначально учитывала возможность, что кто-то убил человека и спрятал его тело среди реквизита в парке.

Полицейский патологоанатом сделал вскрытие тела и установил. что это тело мужчины, умершего от огнестрельного ранения в грудь. Тело было покрыто воском и особой фосфорной краской и было совсем отвердевшим. Оно весило всего 23 кг и у него недоставало ушей и пальцев.

Также на теле были обнаружены зашитые разрезы от более раннего вскрытия и следы бальзамировки. А при изучении состава бальзамированной жидкости были найдены следы мышьяка, что указывало на то, что бальзамирование произошло не позже 1920-х годов. В легких были найдены следы туберкулеза.

Последующее расследование выяснило, что убитого звали Элмер Маккерди и что он жил в начале ХХ века в штате Оклахома, промышляя грабежом поездов и мелких банков. Это был хронический алкоголик и бродяга, который никогда не задерживался долго на одном месте, убегая после очередного ограбления в новый городок штата.

Его грабительская карьера достойна отдельной статьи, так как он был патологическим неудачником и очень невезучим человеком. Однажды он не рассчитал дозу взрывчатки и уничтожил все деньги в сейфе вместе с самим сейфом, а в другой раз он с помощью динамита разнес почти все здание банка, но сам сейф вскрыть так и не смог.

Это был типичный вид грабителя-идиота и просто удивительно, как ему удалось продержаться достаточно долго. Но в конце концов все закончилось, когда 4 октября 1911 года Маккерди и два его подельника решили ограбить поезд возле Окесы. Предполагалось, что в поезде будет груз из 400 тысяч долларов, но Маккерди снова не повезло, он спутал поезда и вместе с подельниками напал на обычный пассажирский состав.

Кое-как проверив карманы пассажиров, Маккерди насобирал всего 46 долларов, несколько часов и несколько бутылок виски. Раздосадованный такой неудачей, Маккерди вскоре вернулся на ранчо, на котором укрывался последние дни и занялся своим любимым занятием — питьем виски.

Наутро он проснулся, продолжил пить, но в какой-то миг понял, что ранчо окружено полицией. Потом произошла короткая перестрелка и Маккерди застрелили. Когда полиция обнаружила его тело, труп все еще сжимал в одной руке бутылку виски.

Тело Маккерди вскоре было забальзамировано и выставлено в гробу в похоронной конторе Джозефа Джонсона из соседнего городка Паухуска, потому что оно никому не оказалось нужным и гробовщик решил сделать из него "рекламный образец". Тело он снабдил привлекательной надписью "Бандит, который никогда не сдавался" и вскоре поглазеть на такое диво стали приходить толпы народу.

За каждый просмотр Джонсон брал по 5 центов и вскоре заработал кругленькую сумму. про него писали в газетах, что он заработал на трупе Макерди столько, сколько сам Маккерди никогда не получил грабежами. Многие передвижные "Шоу диковинок" пытались выкупить у Джонсона такой денежный предмет, но он всем отказывал.

Но через пять лет поток халявных денег иссяк, пришли два неизвестных человека и заявили, что они родственники Маккерди и хотят забрать его тело для похорон. Джонсон отдал им труп, но это были конечно же не родственники грабителя, а перекупщики, которые вскоре продали труп Маккерди владельцу какого-то балагана, а тот через некоторое время перепродал его еще кому-то.

В последующие годы труп Маккерди, которые кто-то залил воском и краской, путешествовал по всей стране, регулярно меняя хозяев. Мало кто уже помнил, что это на самом деле не мастерски сделанная мумия, а тело реального человека.

В 1933 году кто-то купил этот труп, чтобы выставить его как рекламу в фойе кинотеатра, в котором шел фильм о наркотиках. К телу прилагалась подпись, что это останки бывшего наркомана. После этого труп Маккерди попал на склад кино-реквизита в Лос-Анджелесе, где его время от времени применяли для съемок того или иного фильма. В том числе фильма "She Freak", вышедшего в 1967 году.

Потом труп Маккерди попал в Голливудский музей восковых фигур, а после него в парк развлечений горы Рашмор, где его сильно потрепало ураганом. Потерявший товарный вид труп по дешевке продали в Парк развлечений Пайка, где на него в конце концов и наткнулся член съемочной группы сериала "The Six Million Dollar Man".

Лишь когда была выяснена вся история этих бренных останков, тело грабителя-неудачника в апреле 1977 года наконец обрело свой покой на кладбище "Summit View" в Гатри, Оклахома. А чтобы тело не украли любители диковинок, могилу дополнительно залили бетоном.

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