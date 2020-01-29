Экстрасенсы из Кентукки правильно указали где и когда найдут сбежавшего подростка

Неделю назад мы публиковали большую статью с подборкой о случаях, когда экстрасенсы могли находить пропавшие тела или указывать на преступников. И вот на этой неделе стало известно еще об одном таком случае, произошедшем в американском штате Кентукки.

В округе Франклин штат Кентукки без вести пропала 17-летняя Хейли Мэри Мартин, которая убежала из дома рано утром в пятницу 13 января, предположительно после ссоры с отцом, и не вернулась ни вечером, ни на следующий день.

Когда отец девушки подал заявление о ее пропаже, Хейли начали искать, но у полиции не оказалось никаких зацепок. В течении целой недели все попытки правоохранительных органов найти девушку не увенчались успехом и среди местных жителей уже пошли слухи о том, что ее кто-то похитил или изнасиловал, а после убил.

Хейли была улыбчивой и симпатичной блондинкой, поэтому эта версия казалась вполне правдоподобной.

А потом целая группа местных экстрасенсов решила помочь найти эту девушку. И они даже убедили шерифа округа Криса Квайра побыть на их сеансе, чтобы у него не было никаких домыслов о том, как была бы получена возможная информация.

В прошлый четверг несколько экстрасенсов собрались в доме Мартинов, чтобы провести специальный сеанс. И вскоре они выдали неожиданный коллективный ответ — девушка находится в соседнем округе Скоттс и ее найдут там уже к следующему утру.

В пятницу утром все произошло именно так, как и было указано экстрасенсами. Хейли Мэри Мартин живую и невредимую нашли в округе Скоттс, где она укрывалась в доме неуказанных людей. Подробности того, как именно нашли девушку, в прессе не указаны.

Вскоре ее доставили в отделение полиции, где девушка категорично заявила, что она отказывается возвращаться в дом своего отца и что она снова сбежит, если ее отвезут к нему.

На данный момент девушкой занимаются социальные службы и уже подыскали ей приемную семью, а полиция пока выясняет все подробности произошедшего, в том числе причину по которой девушка убежала из дома, и решает вопрос, будут ли выдвигаться обвинения против тех людей, которые прятали Хейли в своем доме.

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