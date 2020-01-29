Минтруд сообщил о сокращении прожиточного минимума

Размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года снизился по отношению к предыдущему кварталу из-за подешевения продуктов питания, сообщили в Минтруде.

«Величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года по отношению к III кварталу 2019 года уменьшилась на душу населения на 3,7%, для трудоспособного населения – на 3,6%, для пенсионеров – на 3,3%, для детей – 4,2%. При этом величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года увеличилась по отношению к соответствующему периоду 2018 года на 3,9%», – говорится в сообщении министерства, передает РИА «Новости».

При этом, по данным Росстата, уровень инфляции в 2019 году составил 103%.

Снижение прожиточного минимума обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при его исчислении. Уменьшение стоимости продуктов питания в потребительской корзине связано, прежде всего, с сезонным снижением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины.

Согласно расчетам, величина прожиточного минимума в целом по РФ за IV квартал 2019 года составляет 10 тыс. 609 рублей на человека, для трудоспособного населения – 11 тыс. 510 рублей, пенсионеров – 8 тыс. 788 рублей, детей – 10 тыс. 383 рублей.

В ведомстве особо подчеркнули, что снижение показателя не повлияет на объем мер соцподдержки, поскольку МРОТ исчисляется из показателей II квартала предыдущего года.

Ранее сообщалось, что после принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится.

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