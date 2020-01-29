Пентагон уточнил число контуженых в Ираке военных

Число получивших контузию при иранском обстреле в Ираке военнослужащих США возросло до 50, сообщил представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.
«У 16 новых военнослужащих были диагностированы черепно-мозговые травмы… На сегодняшний день черепно-мозговые травмы получили 50 военнослужащих США», – передает РИА «Новости» слова Кэмпбэлла.
По его словам, из этих 50 пострадавших 31 человек получил медицинскую помощь в Ираке и вернулся к служба. 18 человек эвакуировали в Германию для дальнейшего лечения.
Напомним, 24 января официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что всего в результате обстрела Ираном баз в Ираке пострадали 34 военнослужащих США получили контузию и травмы головного мозга.
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