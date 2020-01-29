Елена Малышева рассказала, что ждать от коронавируса россиянам

Телеведущая дала советы, как уберечься от заболевания.
Известная российская телеведущая Елена Малышева сообщила СМИ свое мнение о реальной угрозе коронавируса, который уже унес жизни более ста граждан Китая.
Малышева убеждена, что говорить об эпидемии и тем более пандемии рано, так как слишком мало число заболевших.
Телеведущая отметила, что у коронавируса пока нет «суперсилы». В Китае, население которого равно примерно полутора миллиардам, насчитывается всего несколько тысяч заболеваний. Малышева напомнила, что гриппом, например, в мире одновременно болеют примерно 6 миллионов человек
«Разговоры об опасности этого вируса сильно преувеличены», – считает Малышева.
Знаменитая ведущая также поделилась своими рекомендациями, как уберечься от коронавируса. Секрет прост – нужно блюсти обычные правила гигиены. В том числе почаще мыть руки и/или дезинфицирующие жидкости на спиртовой основе.
«Если вы приехали из Китая, то необходимо носить маску и известить медиков той страны, куда вы приехали, чтобы за вами понаблюдали», – добавила Малышева.
Телеведущая программы «Жить здорово!» нередко удивляет зрителей нетривиальным подходом к пропаганде здорового образа жизни. Участники ее передачи зачастую наряжаются различными органами и болезнями, чтобы наглядно представить ту или иную ситуацию.
На прошлой неделе Малышева предложила употребляющим снюс подросткам попробовать фекалии. А в сентябре 2019 года она позвала на передачу проститутку.
По ситуации на 28 января от коронавируса скончались 106 человек. Всего в Китае насчитывается 4633 подтвержденных случая инфицирования и еще 6972 возможных и требующих подтверждения. Вылечились 73 заболевших.
Похожий на коронавирус штамм обнаружили в некоторых других странах, например на Украине.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 27 января заявил, что коронавирус это ни что иное как биологическое оружие США, а также объяснил зачем его испытывают именно так.
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