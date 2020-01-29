Скворечник выгодней гнезда

Как уральская многодетная семья сопротивляется крупнейшему в регионе застройщику.

Окно на кухне в доме Сабировых затенено красивой картинкой с видом мегаполиса. Небоскребы стоят плотным лесом, незначительно отличаясь по высоте. Никто на нее внимания не обращает, а ведь картинка эта — словно предвиденье: над уютным гнездом многодетной семьи нависла угроза оказаться в кольце 25-­этажных скворечников.

Мы разговариваем с главой семейства. Пересказывая свою историю, Дамир тщательно подбирает слова, словно сам в очередной раз пытается понять, что все­таки произошло в его жизни:

— Уже год в стрессе живем…

Неожиданное соседство

Около года назад почтальон принес заказное письмо, где было напечатано, что соседка, с которой Сабировы делили 10 соток земли и стандартный дом на двух хозяев в районе Уралмаша, предлагает выкупить свою половину. Ни цены, ни условий сделки прописано не было. Дамир письмо бегло прочитал, удивился, но должного внимания этому посланию не уделил.

А потом пришли нежданные гости. Представители крупнейшего на Урале застройщика — «Атомстройкомплекса» — заявили, что они — новые соседи многодетной семьи. Хозяйство соседское выкупили и у Дамира тоже готовы выкупить. Цель — построить на этом месте высотку.

— Я, конечно, видел, что с каждым годом многоэтажки становятся все ближе, но все же надеялся, что нас эта участь минует, — сокрушается Дамир. — А сейчас получается, что в нашем квартале все участки выкуплены, только мой остался.

Дамир и Елена Сабировы. Фото: Изольда Дробина

В семье Сабировых пятеро детей. Старшему — 25, младшей — три годика. Еще недавно Елене торжественно вручили медаль «Материнская доблесть», выплатили премию — 20 тысяч рублей.

Когда поженились, жили на съемных квартирах, оба работали и копили на собственное жилье. Через пару лет нашли небольшой домик на улице Народного фронта, и семья в начале 90­х стала обладательницей своего жилья.

Когда у застройщика и семьи Сабировых возникло взаимное недовольство, на городских форумах зазвучало мнение, что Сабировы хотят заработать на застройщике. Но на деле эта история стала для семьи серьезным испытанием.

— Я специально строил дом из дерева, потому что дерево дышит, — объясняет Дамир. — Мы сами себе хозяева. Шум детей не мешает соседям внизу или за стенкой, как это бывает в квартирах. У нас есть огород, баня и гараж — все это создавалось нашими руками долгие годы.

С надеждой

Когда Дамир чистит снег у ворот, возле него притормаживают проезжающие машины, подходят соседи:

— Ну что? Как у тебя?

Все в курсе противостояния с застройщиком, поэтому следят за происходящим внимательно. Еще бы! Согласно планам застройки частного сектора, их дома — следующие к сносу. А там и вполне капитальные строения, деньги вложены большие. Никто не хочет покидать свои жилища.

«Земля выделялась администрацией города в 2001 году под индивидуальное жилищное строительство, — попытались донести до чиновников свою позицию частники. —

Нашу землю хотят изъять не для муниципальных нужд, а для частных.

Собственники многих земельных участков за свой счет проводили газ, канализацию, меняли электросети. Когда люди уже обустроили себе современное и качественное жилье, его хотят снести. Речь идет не о старых домах, а о полноценных коттеджах с подведенными к ним коммуникациями. Застраивать новые территории невыгодно, ведь туда нужно подвести электричество и все остальные коммуникации. Проще воспользоваться уже всем готовым. Люди вложили много денег, чтобы жить на своей земле в своем доме, и не хотят это менять. Тут дети ходят в школу, в садик… Будет сломан привычный уклад жизни тысяч людей, проживающих в частном секторе».

Обсуждение длилось долго, и на каждое предложение уралмашевцев у чиновников был один ответ:

«ЦЕЛЕСООБРАЗНО НЕ УЧИТЫВАТЬ. Предложение не обеспечивает комплексного и устойчивого развития территории».

Позже на Уралмаше начались митинги против застройки частного сектора.

— Никто не снесет ваши дома насильно, — заявлял в ответ губернатор Куйвашев на своей ежегодной пресс­конференции. — Это гражданско­правовые отношения, нужно отстаивать свое право, выходить на общественные слушания.

Эх, Евгений Владимирович…

Судебная тяжба

Днем 17 декабря Сабиров услышал грохот на улице. Выскочил. Бригада рабочих на экскаваторе сломала постройки на соседской территории и приступила к сносу их общего забора. Кое­как с соседями работяг остановили. По совету знакомого юриста съездил к участковому, написал заявление о самоуправстве. Кстати, уже месяц никакой реакции от правоохранителей нет.

— Как так? У нас через пару дней только первое судебное заседание с застройщиком должно было состояться, а он уже бригаду прислал, словно для него вопрос с судом — пустая формальность, — удивляется Дамир.

Фото: Изольда Дробина

Ситуация с новоявленным «соседом», конечно, непростая. Изначально, когда шел выкуп близлежащих участков, Дамир с юристом «Атомстройкомплекса» тоже общался. Добросовестно показал ему все документы. Специалист опытным глазом сразу подметил, за что зацепиться можно, поэтому схему с выкупом соседнего участка, а потом и давления на многодетную семью они провернули быстро. Общие 10 соток Сабировы с соседями не размежевали. Жили так годами, знали, конечно, где чья территория, строили каждый на своей земле. А потом застройщик выкупил у соседки 1/2, а зарегистрированные на «общей» территории дом, баню и гараж Дамира тоже разделил.

— Мне предложили за землю со всеми строениями пять миллионов, — рассказывает Дамир. — Ну что я на них куплю? Максимум двухкомнатную у этого же застройщика? У меня пятеро детей. Где нам семерым можно поместиться за такие деньги? Я думал, старшие свои семьи заведут, внуки будут рядом, в большом доме для каждого из нас место бы нашлось…

Дамир просил хотя бы восемь миллионов, чтобы купить участок неподалеку и туда перенести свои строения. Но даже с учетом всех возможных затрат этих денег, конечно, не хватит. Впрочем, на увеличение суммы представители компании не согласились.

Сегодня Сабировы вынуждены тратить деньги (которые семье и без дополнительных расходов всегда нужны) на свою защиту в суде. Хотя, конечно, они смотрят на опыт екатеринбуржцев, оказавшихся в подобных ситуациях, и расстраиваются. Даже если отстоять свое право на этот дом, жить в нем будет просто опасно: уже поступали угрозы «закидывания петардами».

— Президенту писать надо, — решают супруги. — Какие хорошие перспективы он для родителей с детьми предлагает! Наши старшие даже о создании собственных семей задумались.

Вроде государство о нас заботу демонстрирует, а интересы крупного бизнеса все рушат.

Вчера ночью Дамир обнаружил на разрушенной половине дома распивающих алкоголь бомжей. Застройщик снес забор, и теперь ничто не мешает им заходить на частную территорию. Хорошо хоть костры для согрева внутри дома еще не разжигают.

Последний герой

При звонке в пресс­службу «Атомстройкомплекса» понимаешь, что история с Сабировым у них на слуху.

— Последний герой? — уточняет пресс­секретарь Олеся Минеева, пока я объясняю свой интерес к строительной организации.

Надо же.

Фото: Изольда Дробина

Как бы там ни было, в «Атомстройкомплексе» — свое видение данной ситуации. Как пояснили в пресс­службе организации, «на участке в районе улицы Народного фронта, где запланировано строительство жилого комплекса, остался последний собственник, с кем пока не удается договориться о размере выкупной стоимости объекта. Доля второго собственника в том же объекте уже выкуплена компанией «Атомстройкомплекс». Если оставшуюся часть не удастся выкупить по адекватной цене, мы будем вынуждены скорректировать проект застройки и сохранить частный дом. Чтобы часть дома, принадлежащая нашей компании, не стояла заброшенной и не представляла угрозы безопасности жителей квартала, ее необходимо снести. Сделать это мы сможем после того, как в судебном порядке выделим свою часть в общедолевом имуществе».

Заседание по делу Сабировых и «Атомстройкомплекса» состоится 3 февраля в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга.

Фактически это будет вердикт всему екатеринбургскому частному сектору.

Изольда Дробина

«Новая газета на Урале»

Источник: Новая газета

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