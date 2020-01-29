Стало известно число находящихся в китайской провинции Хубэй россиян

Не менее 177 российских граждан находятся на территории китайской провинции Хубэй, где зафиксировано наибольшее число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV, сообщило посольство РФ в Пекине.
«По данным посольства, количество российских граждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь – 177 человек. Из них 120 граждан находятся в городе Ухане», – передает ТАСС заявление посольства.
В среду государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 132 человека.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы и что известно о 2019-nCoV.
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