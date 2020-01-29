Кравчук заявил о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове перед началом войны

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, якобы состоявшейся во Львове перед началом Второй мировой войны.

Кравчук попытался объяснить недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой на Советский Союз и фашистскую Германию.

По словам Кравчука, Зеленский имел в виду, что войну спровоцировал договор между Советским Союзом и Германией.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», – передает РИА «Новости» слова Кравчука.

Утверждение вызвало недоумение у ведущих программы. Евгений Попов переспросил у экс-президента Украины, что он имел в виду, но тот проигнорировал вопрос и заявил, что Гитлеру «развязали руки» вместо того, чтобы остановить его.

«А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны», – сказал Кравчук. Он не уточнил, из каких архивов он почерпнул эту информацию.

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.

Газета ВЗГЛЯД писала о немецких политиках, которые также обвинили СССР в начале Второй мировой войны.





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