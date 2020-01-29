Главу Чувашии исключили из «Единой России». Он заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебного авто

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов «Единой России», сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи со слухами о возможной отставке главы Чувашии сообщил, что указа на этот счет нет. «Я могу вам только констатировать, что на настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы не анонсируем», – сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщило, что Игнатьев покинет пост главы республики, решение об этом принято.​

Накануне комиссия партии по этике единогласно рекомендовала исключить главу Чувашии за нарушение этических норм. «Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему, – заявил после заседания ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко. – Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению».

23 января чиновник торжественно вручал местным спасателям ключи от новых пожарных машин и, отдавая один из комплектов, поднял их настолько высоко, что низкорослому пожарному пришлось подпрыгнуть. ​

В пресс-службе главы Чувашии после этого заявили, что губернатор якобы был давно знаком с начальником городской пожарной части, который получал ключи, и не хотел никого обидеть. Но глава МЧС и бывший личный охранник Путина Евгений Зиничев с этим мнением не согласился и обвинил Игнатьева в неэтичном поведении. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в свою очередь на заседании комиссии заявил, что поведение Игнатьева «было, мягко говоря, неприемлемо» и это «некрасивый и бессовестный поступок».

Перед этим Игнатьев призвал «мочить» приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, «как хорошо в Европе, как хорошо в Америке».

За эту речь чиновник также был вынужден извиняться:

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все

передернули и переиначили, – заявил он, когда его призывы широко разошлись по Сети. – У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я, человек с доброй душой, прошу прощения».

Игнатьев был назначен на этот пост в 2010 году, когда президентом был Дмитрий Медведев. Срок его полномочий истекал в августе 2015 года, но на выборах 2015 года Игнатьев уже в первом туре получил 65,54% голосов и был избран на новый пятилетний срок. Сейчас его полномочия истекают в сентябре 2020 года.

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