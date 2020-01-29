Шарм магната

29.01.2020, 7:04, Новости дня

Все, что нужно знать рано утром 29 января



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Последнее: Этот смартфон на базе мощнейшего процессора выделяется в своей линейке самым большим Super AMOLED-экраном и аккумулятором повышенной емкости, который дополнен быстрой зарядкой. Следует еще отметить трио тыловых камер, получивших ряд премиальных функций, а также свежий системный софт, интерфейс которого заменяет новая версия фирменной оболочки OneUI 2. Вести.Hi-tech выяснили, на какие компромиссы пошли разработчики Samsung Galaxy […]

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