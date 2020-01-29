Надежда Ангарская в числе других звезд примет участие в проекте «Последний герой»

Участница Comedy Woman Надежда Ангарская станет одной из героинь проекта «Последний герой». Помимо неё, в команде будут еще 7 российских знаменитостей, которые в скором времени отправятся на Филиппины.

По словам артистки, её главной целью является победа и избавление от лишних килограмм. Компанию Ангарской составит Наталья Бардо, планирующая «отдохнуть от напряженного графика». Кроме того, актрисе нравится, что во время съемок ей удастся обойтись без косметики, причесок и красивых вещей. В проекте примут участие и такие знаменитости, как танцор Евгений Папунаишвили, актриса Лукерья Ильяшенко, бывший бобслеист Алексей Воевода и телеведущая Елена Проклова.

Их противниками станут 8 поклонников данного проекта. Сейчас проходит всероссийский кастинг, в котором уже приняли участие почти 4000 человек. Съемки состоятся на Филиппинах, а вакансия ведущей была отдана Яне Трояновой.

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