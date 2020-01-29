США сочли неважным мнение Палестины о «сделке» в «краткосрочной перспективе»

29.01.2020, 6:30, Новости дня

В краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения, сообщил посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Комментируя отношение США к тому, что Палестина может не принять предложение Вашингтона, Фридман заявил: «Не имеет значения, что скажут палестинцы в краткосрочной перспективе».

США намерены «предоставлять им возможность» принять «сделку» на протяжении четырех лет, передает ТАСС.

По словам Фридмана, американская сторона не желает, чтобы «кто-то чувствовал, что на него оказывают давление».

Напомним, президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века».



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Последнее: В краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения, сообщил посол США в Израиле Дэвид Фридман. Комментируя отношение США к тому, что Палестина может не принять предложение Вашингтона, Фридман заявил: «Не имеет значения, что скажут палестинцы в краткосрочной перспективе». США намерены «предоставлять им возможность» принять «сделку» на протяжении четырех лет, […]

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