США сочли неважным мнение Палестины о «сделке» в «краткосрочной перспективе»

В краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения, сообщил посол США в Израиле Дэвид Фридман.
Комментируя отношение США к тому, что Палестина может не принять предложение Вашингтона, Фридман заявил: «Не имеет значения, что скажут палестинцы в краткосрочной перспективе».
США намерены «предоставлять им возможность» принять «сделку» на протяжении четырех лет, передает ТАСС.
По словам Фридмана, американская сторона не желает, чтобы «кто-то чувствовал, что на него оказывают давление».
Напомним, президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенную США «сделку века».
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Последнее: В краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения, сообщил посол США в Израиле Дэвид Фридман. Комментируя отношение США к тому, что Палестина может не принять предложение Вашингтона, Фридман заявил: «Не имеет значения, что скажут палестинцы в краткосрочной перспективе». США намерены «предоставлять им возможность» принять «сделку» на протяжении четырех лет, […]
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