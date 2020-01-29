Мнение: Мы стали более лучше…

Минтруд повелел снизить прожиточный минимум почти на 4 процента. Основание — дешевеют продукты, входящие в потребительскую корзину. Проще говоря — мы стали более лучше жить и питаться.
Статистически это означает, что легким движением руки Минтруд сократил число бедных и нищих в стране, так как их число считается как раз по величине прожиточного минимума и их доходам. Доходы, понятно, не растут, да и с чего. Зато жизнь дешевеет. А потому нищий сразу превращается в зажиточного. Сказал президент 15 января, что надо бороться с бедностью — получите и распишитесь. Вот они, первые успехи нового правительства.
Источник: Эль Мюрид
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Последнее: Минтруд повелел снизить прожиточный минимум почти на 4 процента. Основание — дешевеют продукты, входящие в потребительскую корзину. Проще говоря — мы стали более лучше жить и питаться. Статистически это означает, что легким движением руки Минтруд сократил число бедных и нищих в стране, так как их число считается как раз по величине прожиточного минимума и их […]
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