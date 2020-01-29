Мнение: Есть ли секс в России?

Со времен знаменитого телемоста Ленинград – Бостон, вышедшего в эфир в июле 1986 года, весь мир знает, что в «СССР секса нет». А в России? Вопрос не риторический. И возник вот почему.

Чемпионка мира по гребле на каноэ канадка Лоренс Венсан-Лапуант попалась на допинге. В ее организме обнаружили следы лигандрола. Девушке грозила дисквалификация на четыре года.

Но в ходе слушаний на антидопинговой комиссии спортсменка выдвинула версию, что допинг попал в ее организм после секса.

У партнера чемпионки взяли пробу (из волоса), которая подтвердила, что парень принимал лигандрол, при этом в больших количествах.

Оказалось, что партнер чемпионки занимался футболом на любительском уровне. Девушке он говорил, что принимает добавки для тренировок, но ничего не уточнял.

«Вряд ли он знал, что принимает препарат, который может сказаться на мне», — отметила Винсент-Лапойнт в интервью прессе.

В общем, антидопинговая комиссия международной федерации каноэ поверила чемпионке и заключила, что спортсменка не принимала намеренно запрещенные вещества, и разрешила ей возобновить тренировки и участие в соревнованиях (подробности здесь).

Вот я и думаю. А если бы это была не канадская спортсменка, а российская? Поверили бы россиянке? Или отмахнулись, заявив, что в России, как и в СССР, секса нет?

На снимке: чемпионка мира по гребле на каноэ канадка Лоренс Венсан-Лапуант, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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