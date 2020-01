Россия ответила США на заявление об освобождении Освенцима американцами

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало заявление миссии США в Дании о том, что Освенцим (Аушвиц-Биркенау) якобы освободили американские солдаты.

«Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео?» – заявило российское посольство в Twitter.

Посольство призвало «не стирать память» о том, что Освенцим был освобожден Красной армией, передает ТАСС.

«Теперь вы пытаетесь «заменить» их на американских солдат», – заявили российские дипломаты, комментируя запись, опубликованную в Twitter посольством США в Дании.

I dag er det International Holocaust Remembrance Day.#WeRemember https://t.co/XLz1AY13YZ

— U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) January 27, 2020

Россия обвинила американских дипломатов в «бесстыдном переписывании истории Второй мировой войны».

Auschwitz was liberated by Americans, according to @USAmbDenmark,@usembdenmark.

What does it mean @statedept @secpompeo? We asked you not to erase the memory of #Auschwitz liberators — #RedArmy soldiers. Now you “substitute” Soviet soldiers with Shameful #WWII History Rewriting





