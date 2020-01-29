Суханкина впервые заговорила о новом возлюбленном

Маргарите Суханкиной так и не удалось родить детей – первую беременность ей пришлось прервать из-за давления со стороны супруга, затем певица не смогла выносить ребенка. В 2013 году исполнительница решила усыновить двоих детей, которые сразу же приняли ее. В интервью СМИ участница коллектива «Мираж» отметила, что сейчас у неё есть возлюбленный.

Личность второй половинки Суханкина не раскрыла, однако отметила: без мужчины рядом ей было бы тяжело и в моральном, и в финансовом аспектах. «Несколько лет назад поняла, что, если мое одиночество продолжится, я попросту сойду с ума», — заявила исполнительница. Возлюбленный Суханкиной точно не относится к шоу-бизнесу, также он является полной противоположностью певицы в плане характера.

На данный момент солистка группы «Мираж» чувствует себя счастливой, а любимого мужчину считает реальной опорой, которому по силам помочь ей всегда.

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