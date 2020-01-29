Мнение: Античное наследие

Не знала: оказывается, лорд Эльджин, мало того, что упер мраморы Парфенона, он еще умудрился их по дороге утопить. Подьем в 1802 году у о. Антикиферы греческими ныряльщиками этих ящиков с английского брига "Ментор" считается практически рождением подводной археологии.
Хорошо, что лорд был богат и у него хватило денег на ловцов губок. Другой бы, победнее, забил, вот печаль бы была.
Источник: Шакко
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