Мнение: Античное наследие

29.01.2020, 5:52, Разное

Не знала: оказывается, лорд Эльджин, мало того, что упер мраморы Парфенона, он еще умудрился их по дороге утопить. Подьем в 1802 году у о. Антикиферы греческими ныряльщиками этих ящиков с английского брига "Ментор" считается практически рождением подводной археологии.

Хорошо, что лорд был богат и у него хватило денег на ловцов губок. Другой бы, победнее, забил, вот печаль бы была.

Источник: Шакко



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Январь при всех напрягах прошел продуктивно. Это уже 11-й раз, после побед в 2003, 2005, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 годах.Борьба была на этот раз очень упорной и сегодня пришлось выигрывать по заказу последнюю партию. Поделил 1-е место с Олегом Кривицким, набрав по 10 из 11, но за счет победы в личной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика