Мнение: Античное наследие

Не знала: оказывается, лорд Эльджин, мало того, что упер мраморы Парфенона, он еще умудрился их по дороге утопить. Подьем в 1802 году у о. Антикиферы греческими ныряльщиками этих ящиков с английского брига "Ментор" считается практически рождением подводной археологии.

Хорошо, что лорд был богат и у него хватило денег на ловцов губок. Другой бы, победнее, забил, вот печаль бы была.

Источник: Шакко

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Январь при всех напрягах прошел продуктивно. Это уже 11-й раз, после побед в 2003, 2005, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 годах.Борьба была на этот раз очень упорной и сегодня пришлось выигрывать по заказу последнюю партию. Поделил 1-е место с Олегом Кривицким, набрав по 10 из 11, но за счет победы в личной […]