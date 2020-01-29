США предсказан дефицит бюджета времен Второй мировой войны

29.01.2020, 5:30, Новости дня

В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит 1 трлн долларов, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса страны.

Соотношение дефицита госбюджета и ВВП составит примерно 4,6% ВВП, а к 2030 году – 5,4% (1,3 трлн долларов), передает ТАСС.

За последние 100 лет превышение порога в 4% на протяжении более чем пяти лет случалось только в годы Второй мировой войны и первые послевоенные годы.

В 2012 году дефицит уже достигал 1 трлн долларов, а в 2009 году и вовсе равнялся 1,4 трлн долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как доллар выдерживает гигантские долги США.

В 2019 году дефицит государственного бюджета США первый раз за десятилетие превысил 1 трлн долларов.



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