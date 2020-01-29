IDC прогнозирует существенное увеличение рынка 3D-сканеров. Одним из самых главных факторов, который позитивно влияет на этот процесс, по мнению экспертов, является перемещение профессиональных функций в более бюджетные устройства.

Эксперты аналитической компании IDC составили прогноз относительно рынка 3D-сканеров. В соответствии с ним, уже в 2023 году будет продано около 635 миллионов этих устройств, общей стоимостью 3 миллиардов долларов. По мнению специалистов, одной из основных причин, почему так произойдет, является перемещение профессиональных функций в более бюджетные варианты. Благодаря этому, даже модели простого уровня становятся пригодными для отдельных задач повышенной сложности, а устройства среднего сегмента подходят для промышленности.

Кроме того, высокая доступность стала основной для увеличения популярности 3D-сканеров как в привычных сферах, так и для возникновения новых способов их применения. К факторам, которые благоприятно влияют на увеличение рынка этих устройств, стоит также отнести упрощение их использования путём доработки программного обеспечения.

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