Премьер Италии обиделся на Германию

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что Германии направлена нота протеста из-за того, что ему не нашлось места в первом ряду при фотографировании на мирной конференции по Ливии.

Конте пояснил, что расположение участников определено заранее и «позиции пишутся на полу». Каждый из участников должен был найти свое место, которое «отвечает жестким протокольным правилам». Однако «немецкий протокол ошибся».

Премьер Италии не нашел себе места в первом ряду, ему пришлось встать во второй. Как сообщил Конте, «это не позиция председателя правительства Италии», передает РИА «Новости» со ссылкой на La7.

Глава правительства заявил, что «это не Джузеппе Конте, а Италия не может такое принять».

Напомним, на саммите в Берлине участники почти в полном составе собрались для протокольной фотосессии, но канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон увидели, что глава российского государства Владимир Путин еще не подошел. Спустя мгновение российский лидер появился на месте съемки вместе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

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