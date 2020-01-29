Республиканцам не хватает голосов, чтобы помешать демократам вызвать в Сенат свидетелей

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл сообщил соратникам по Республиканской партии, что ему не хватает голосов для того, чтобы помешать демократам вызвать свидетелей для участия в разбирательстве по импичменту Дональда Трампа.

Макконнелл и юридическая команда президента сопротивляются идее вызова свидетелей, в число которых может войти Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности. В готовящейся к изданию книге Болтон заявляет, что Трамп лично сказал ему, что он задерживает военную помощь Украине, ожидая услуги политического характера.

Для вызова свидетелей демократам будет достаточно заручиться 51 из 100 голосов в Сенате. Это означает, что для этого демократам и независимым сенаторам потребуется убедить перейти на их сторону всего четверых республиканцев. Несколько умеренных республиканцев, в том числе сенаторы Митт Ромни, Сьюзан Коллинс и Лиза Мурковски, сказали, что им было бы интересно выслушать показания Болтона и других свидетелей.

Книга Болтона, которая вскоре должна выйти в свет, может обрушить главный аргумент адвокатов Трампа, согласно которому президент не допустил никаких правонарушений, приняв решение о задержке оказания военной помощи Украине в объеме 391 млн долларов. Юристы Трампа утверждают, что глава государства решил заморозить оказание помощи из-за своих опасений по поводу коррупции в Украине. Кроме того, как говорят адвокаты, Трамп хотел, чтобы Европа также включилась в оказание помощи Украине в борьбе против поддерживаемых Россией сепаратистов.

Защита Трампа во вторник завершила представление своих первоначальных аргументов. Юрист Джей Секулоу сказал 100 сенаторам, действующим сейчас в роли присяжных заседателей: «Мы абсолютно уверены в нашей позиции, согласной которой не было никакой “услуги за услугу”», имея в виду просьбу Трампа к Зеленскому об открытии расследования в отношении Джо Байдена.

Секулоу заявил, что Трамп руководствовался «надлежащим правительственным интересом» в расследовании возможной коррупции, когда попросил Киев открыть расследование в отношении Джо Байдена и работы его сына Хантера в украинской энергетической компании Burisma.

«Он знал, о чем он говорил. Неверно утверждать, что он не действовал в национальных интересах», — сказал Секулоу, имея в виду телефонный разговор, который состоялся между Трампом и Владимиром Зеленским 25 июля.

Во время третьего и заключительного дня представления аргументов защиты, Секулоу заявил, что президент должен быть оправдан по обеим статьям импичмента. Демократы обвиняют Трампа в злоупотреблении президентской властью и препятствовании работе Конгресса.

«Эти статьи должны быть отклонены. Этого требует Конституция. Этого требует закон», — заявил юрист.

Пэт Сиполлоне, юрисконсульт Белого дома, в завершение слушаний сказал о том, что «это шоу должно закончиться сейчас же, как можно скорее».

«Ничто в откровениях Болтона, даже если это правда, не поднялось до уровня злоупотребления властью или проступка, за который президенту можно объявить импичмент», — заявил вечером в понедельник знаменитый адвокат Алан Дершовиц.

В пятницу в Сенате пройдут четырехчасовые дебаты по поводу вызова Болтона для дачи показаний при помощи повестки. Кроме того, демократы настаивают на вызове свидетелей, которые знали о действиях Трампа в отношении Украины, и на предоставлении документов, которые сейчас находятся в распоряжении Белого дома и федеральных ведомств.

Республиканцы, поддерживающие Трампа, не считают Болтона свидетелем, чьи показания заслуживают доверия.

«Я думаю, на данный момент, если вы хотите выслушать Джона Болтона, то вы должны себя спросить: является ли он незаинтересованным лицом? Держит ли он нейтралитет? Или же он очень несчастлив – недовольный уволенный сотрудник, у которого теперь есть мотив, многомиллионный мотив для разжигания ситуации?» — говорит сенатор Рэнд Пол.

В течение двух последующих дней у сенаторов будет 16 часов на вопросы к юристам Трампа и менеджерам по импичменту, которые во время разбирательства выступают в роли адвокатов и прокуроров соответственно.

Для отстранения Трампа от власти требуется получить как минимум две трети голосов в Сенате. Учитывая, что республиканцы контролируют верхнюю палату, и никто из представителей партии не поддержал импичмент, президент, скорее всего, будет оправдан.

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