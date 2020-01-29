Турция и Иран объявили американскую «сделку века» обреченной на провал

29.01.2020, 4:19, Новости дня

Внешнеполитические ведомства Турция и Ирана раскритиковали предложенную Вашингтоном «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию.

МИД Турции назвал предлагаемое соглашение «мертворожденным». По мнению Турции, цель «сделки» – «аннексия палестинских земель» Израилем. Анкара выразила уверенность, что «палестинский народ и его земли за деньги не продаются».

Иерусалим Турция назвала «красной чертой», передает РИА «Новости».

Турция заверила, что продолжит поддержку Палестины и не допустит «никаких шагов, направленных на легализацию Израилем оккупации и гнета».

МИД Ирана заявил, что такие «злобные проекты», как «сделка века», «обречены на провал». Тегеран назвал предложение США «предательством века» прав палестинцев.

Иран намерен бороться с «заговором», направленным «против исламского мира». При этом Тегеран готов сотрудничать с другими странами региона, даже если у Ирана с ними разногласия. 

Иран считает, что урегулирование не может быть достигнуто без проведения референдума.

Напомним, Палестина официально отвергла предложенную США «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию.



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