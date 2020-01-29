В ГБР опровергли информацию о влиянии мужа Венедиктовой на бюро

Информация о том, что сотрудник департамента киберполиции Нацполиции Украины и муж врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой Денис Колесник влияет на работу ведомства, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении ГБР, опубликованном 28 января.

28 января «Украинская правда» написала, ссылаясь на свои источники, что Колесник якобы сопровождает на встречах Венедиктову и влияет на кадровую политику ГБР.

В ведомстве подчеркнули, что материал является недостоверным, и негативно влияет на деловую репутацию ГБР, а также на честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц.

«Расцениваем публикацию такой недостоверной информации, как умышленную попытку дискредитации правоохранительных органов и подрыва общественного доверия к Государственному бюро расследований и авторитета его руководителя», – заявили в бюро.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.

27 декабря 2019 года Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР Венедиктову, которая была депутатом от партии «Слуга народа» и возглавляла комитет по вопросам правовой политики. 14 января Рада досрочно прекратила ее полномочия нардепа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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