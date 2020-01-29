Марина Африкантова пообещала заботиться о прооперированном Романе Капаклы

Марина Африкантова поделилась с подписчиками радостной новостью. Звезда «Дом-2» пообещала, что будет заботиться о своем возлюбленном Романе Капаклы после его выписки из больницы.
Одна из самых ярких участниц телестройки выразила свою радость по поводу того, что с ее бойфрендом все в порядке. «Кости целы, зашили палец очень хорошо!» — пояснила Марина Африкантова. Она также добавила, что ее молодому человеку повезло с хорошими хирургами. Теперь знаменитость ждет, когда у Романа Капаклы затянутся швы, и состояние пальца улучшится. Известно, что у участника реалити-шоу немного ослаб иммунитет по причине общей анестезии.
Как сказала звезда «Дом-2», ее возлюбленный простудился, однако она собирается приложить максимум усилий для того, чтобы он скорее поправился. «Буду отпаивать его горячими чаями с мёдом», — отметила Африкантова. Кроме этого, как выразилась звезда, собака пары по кличке Боня старается помочь Капаклы, зализывая его рану.
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