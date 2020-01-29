Жертвами коронавируса в Китае стали более 130 человек

В Китае свыше 130 человек умерли от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.
Жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 132 человека, передает ТАСС.
Число зараженных пневмонией достигло почти 6 тыс. человек, из них более 1,2 тыс. находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, свыше 9,2 тыс. человек имеют симптомы заражения. Их диагноз пока не подтвержден.
В карантине оказались почти 60 тыс. человек.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы и что известно о 2019-nCoV.
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