Жертвами коронавируса в Китае стали более 130 человек

В Китае свыше 130 человек умерли от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 132 человека, передает ТАСС.

Число зараженных пневмонией достигло почти 6 тыс. человек, из них более 1,2 тыс. находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, свыше 9,2 тыс. человек имеют симптомы заражения. Их диагноз пока не подтвержден.

В карантине оказались почти 60 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, откуда берутся смертельные вирусы и что известно о 2019-nCoV.





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