ЕС выделит Украине €26 млн на развитие фермерства

Европейский союз в рамках соглашения о поддержке развития сельского хозяйства и малого фермерства выделит Украине €26 млн, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Соответствующее соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи и руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер подписали во время Шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе 28 января.

Финансовая помощь ЕС будет направлена на проведение реформ в агросекторе, объединение государственного земельного кадастра и государственного реестра прав, реформы учреждений и системы землепользования, а также введение грантовых программ для малых фермерских хозяйств.

«Соглашение позволит Украине привлечь помощь Европейского Союза для создания более инклюзивного и конкурентоспособного аграрного сектора, ориентированного на развитие малых и средних фермерских хозяйств и предприятий», – уверяют в Кабмине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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