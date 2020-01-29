Показать все, что скрыто: обнаженная Наоми Кэмпбелл в рекламной кампании Vivienne Westwood

Британский дизайнер Вивьен Вествуд представила весенне-летнюю рекламную кампанию своего одноименного бренда Vivienne Westwood 2020 года. В съемке приняла участие и 49-летняя «черная пантера» Наоми Кэмпбелл. Как ни удивительно, но для нее эта съемка именно для этой марки стала дебютной, хотя с ней она сотрудничает уже 27 лет. В далеком 1993 году Наоми вышла на подиум во время показа коллекции осень-зима Vivienne Westwood и этот ее выход вошел в историю. В тот момент на ней были туфли на невероятно высокой платформе и шпильке, вследствие чего она не смогла удержать баланс и упала прямо перед гостями и фотографами. Несмотря на фиаско, этот момент прославил как ее, так и бренд. Этот эпизод Наоми и Вивьен даже решили вспомнить и обсудить в октябре прошлого года.

И спустя столько лет Наоми впервые пригласили на съемку рекламной кампании бренда. Она, а также сама 78-летняя Вивьен, ее муж и коллега Андреас Кронталер и модель Кандиура Фиссуру примерили на себя одежду из новой, но, как и всегда, экстравагантной коллекции. В объектив фотографа Юрген Теллера, правда, супермодель попала не только одетой: на одной из фотографий она позирует на сиреневом фоне совершенно обнаженной, лишь в одной шляпе из черного тюля.

Я верю, что вещи в жизни приходят тогда, когда нужно. Потребовалось 33 года моей модельной карьеры, чтобы я приняла участие в кампании Vivienne Westwood, и я очень рада, что могу сделать это на 50-м году жизни. Это должно было случиться именно в этот момент, и никак иначе,

— сказала Наоми в коротком интервью для ролика о фотосессии.

Смотрите ниже все кадры с участием Наоми Кэмпбелл в рекламной кампании весна/лето 2020.

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