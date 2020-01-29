В Украина готова к «промышленному безвизу» с ЕС – Гончарук

29.01.2020, 3:42, Новости дня

Киев полностью выполнил свое «домашнее задание» для начала переговоров по соглашению между Украиной и Евросоюзом об оценке соответствия и принятия промышленной продукции («промышленного безвиза»).

Об этом во время встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем в Брюсселе заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба правительства. 

«Последним был закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Парламент принял его еще в декабре, а 26 марта он вступит в силу. Мы рассчитываем, что ЕС в ближайшее время направит в Украину предварительную оценочную миссию для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины к началу переговоров и последующего подписания соглашения», – сказал премьер.

14 ноября 2019 года директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за «Восточное партнерство», Люк Девинь заявил, что Евросоюз не гарантировал Киеву подписания соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, или так называемого «промышленного безвиза».

В начале января 2020 года вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что допускает подписание в 2020 году первого договора в рамках этого соглашения. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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