Тяжелую «Ангару» предложили уничтожить в полете

29.01.2020, 3:30, Новости дня

В 2024 году предлагается разрушить в полете ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5», чтобы проверить системы аварийного спасения пилотируемого корабля «Орел», сообщается в материалах РКК «Энергия», направленных Роскосмосу.

Испытание предлагается провести во время прохождения «Ангарой» максимального воздушного напора, передает РИА «Новости».

Если предложение будет принято, для запланированных в 2023–2025 годах запусков потребуется дополнительная «Ангара».

В январе SpaceX Илона Маска провела похожие испытания, в результате которых в соответствии со сценарием была разрушена ракета-носитель Falcon 9. Корабль Crew Dragon благополучно приводнился в Атлантическом океане.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В краткосрочной перспективе мнение Палестины о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию не имеет значения, сообщил посол США в Израиле Дэвид Фридман. Комментируя отношение США к тому, что Палестина может не принять предложение Вашингтона, Фридман заявил: «Не имеет значения, что скажут палестинцы в краткосрочной перспективе». США намерены «предоставлять им возможность» принять «сделку» на протяжении четырех лет, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика