Тяжелую «Ангару» предложили уничтожить в полете

В 2024 году предлагается разрушить в полете ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5», чтобы проверить системы аварийного спасения пилотируемого корабля «Орел», сообщается в материалах РКК «Энергия», направленных Роскосмосу.

Испытание предлагается провести во время прохождения «Ангарой» максимального воздушного напора, передает РИА «Новости».

Если предложение будет принято, для запланированных в 2023–2025 годах запусков потребуется дополнительная «Ангара».

В январе SpaceX Илона Маска провела похожие испытания, в результате которых в соответствии со сценарием была разрушена ракета-носитель Falcon 9. Корабль Crew Dragon благополучно приводнился в Атлантическом океане.





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