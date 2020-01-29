В США вылетел самолет с 240 американцами, эвакуированными из Уханя

Самолет с 240 американцами на борту вылетел рано утром в среду из китайского города, находящегося в эпицентре вспышки коронавируса, и находится на пути в США. Представитель Госдепартамента сообщил об этом агентству Associated Press.

Правительство США заказало самолет для вывоза из Уханя американских дипломатов, работающих в генеральном консульстве, а также части граждан США, находившихся в городе. Самолет совершит заправку на Аляске прежде чем отправиться в конечный пункт назначения – город Онтарио в штате Калифорния, сообщили в посольстве США в Китае.

Представитель Госдепартамента на условиях анонимности подтвердил, что чартерный рейс вылетел из Уханя перед рассветом в среду, 29 января по китайскому времени. Собеседник АР отказался назвать свое имя, так как не был уполномочен официально разглашать эту информацию.

Во время заправки в Анкоридже пассажиров вновь проверят на наличие вируса. Городские больницы уже уведомлены и приведены в состояние готовности для лечения или изоляции людей, которые могут являться переносчиками коронавируса.

Власти калифорнийского аэропорта Онтарио в 56 км к востоку от Лос-Анджелеса уже подготовили все для приема и проверки пассажиров. Всех пассажиров чартерного рейса могут продержать в изолированных помещениях в течение до двух недель – если Центры по контролю и профилактике заболеваний сочтут эту меру необходимой. Об этом сообщил Дэвид Уэрт, официальный представитель округа Сан-Бернардино.

«Мы готовимся к этому на всякий случай», — заявил Уэрт.

Вирусом уже заразились свыше 4500 человек в Китае, из них более 100 человек умерли. Симптомы включают в себя жар, кашель, в некоторых случаях – одышку и пневмонию.

Власти США более десяти лет назад определили международный аэропорт Онтарио в качестве аэродрома, на который будут направляться находящиеся за рубежом американцы в случае срочной эвакуации, добавил Уэрт. Сотрудники аэропорта прошли соответствующее обучение и тренинги, однако репатриация из Китая станет первым в истории аэропорта случаем, когда он будет использован для приема эвакуированных людей.

Сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний осмотрят всех пассажиров по прибытии на Аляску, и ни одному человеку с симптомами коронавируса не разрешат дальнейшее путешествие, говорится в заявлении округа Сан-Бернардино. Пассажиры пройдут еще одну проверку в Калифорнии. Зона, в которой будет происходить высадка людей, отделена от пассажирских терминалов аэропорта.

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