Мнение: Лохотрон века

Карта Палестины представленная Трампом в рамках "Сделки века". При этом Иерусалим полностью отходит Израилю.

Вполне естественно и предсказуемо, что Палестина сразу официально отвергла подобную "сделку".

Разумеется, эта позиция найдет широкую поддержку в арабском мире, лишний раз демонстрируя, что времена, когда США выступали посредником в арабо-израильском конфликте давно закончилось.

И столь же очевидно, что к вопросам "мира на Ближнем Востоке", данный развод никакого отношения не имеет.

Источник: Colonel Cassad

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