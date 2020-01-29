Мнение: Лохотрон века

Карта Палестины представленная Трампом в рамках "Сделки века". При этом Иерусалим полностью отходит Израилю.
Вполне естественно и предсказуемо, что Палестина сразу официально отвергла подобную "сделку".
Разумеется, эта позиция найдет широкую поддержку в арабском мире, лишний раз демонстрируя, что времена, когда США выступали посредником в арабо-израильском конфликте давно закончилось.
И столь же очевидно, что к вопросам "мира на Ближнем Востоке", данный развод никакого отношения не имеет.
Источник: Colonel Cassad
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